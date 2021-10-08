Москва, 8 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Обнародованная оценка Минэкономразвития Росси о том, что цены на непродовольственные товары вырастут, на 7,2% очень даже мягкая, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

(сс) Clemens v. Vogelsang В магазине

«Уже сейчас цены на отдельные товары и продукты питания выросли на 10−15%, и это не предел. При этом перечень товаров, которые в 2021 году подешевели, весьма скудный.

Инфляция в октябре и ноябре 2021 года в России может достичь своих пиковых значений, в декабре она будет высокой, но не критично.

В I квартале 2022 года индекс потребительских цен продолжит расти, но уже более умеренными темпами.

Таким образом, чудес пока не ожидается: мало что может дешеветь, если мировые тенденции работают в другую сторону», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ считают, что цены на непродовольственные товары к концу года поднимутся на 7,2% в сопоставлении от года к году. Это значит, что показатель обновит свой рекордный максимум за шесть лет.

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