Брянск, 8 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Брянской области 8 октября подтверждено 280 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 246 пациентов, зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 67 540 носителей инфекции. Справились с заражением 62 245 жителей. В целом в регионе проведено 829 329 исследований на коронавирус, в том числе 5538 тестов проверены за последние сутки.

Общее количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 достигло 1 538.