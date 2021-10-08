Стамбул, Турция, 8 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон потеряет десять мест на Гран-при Турции «Формулы-1». Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Wikimedia.org Льюис Хэмилтон

На болиде Хэмилтона заменили двигатель. За это он получит штраф с потерей десяти позиций на стартовой решётке.

Напомним, Гран-при Турции пройдёт с 8 по 10 октября.

Хэмилтон возглавляет общий зачёт «королевских гонок», на его счету 246,5 очка. Вторым идёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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