Красноярск, 8 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 405 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 119 106. Об этом 8 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Kurskzdrav.ru Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За сутки в крае выздоровел 351 человек. За всё время коронавирус победили 105 638 жителей региона.

Жертвами COVID-19 стали ещё 22 жителя Красноярского края. За весь период пандемии в регионе скончались 6006 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в крае было подтверждено 404 случая заражения, выздоровели 350 человек, скончались 23 ковид-пациента.