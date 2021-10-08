Сокол, Вологодская область, 8 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Соколе после падения с крыши пятиэтажки погиб школьник. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Сокольского района Юрий Васин.

Пресс-служба калужского регионального фона капитального ремонта многоквартирных домов Крыша

Несчастный случай произошел сегодня, 8 октября, в микрорайоне Шатенево. Мальчик был доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии, но его жизнь медикам спасти не удалось.

«Администрация Сокольского района проводит расследование, Следственный комитет и органы МВД проводят свое расследование, и я думаю, что в ближайшее время виновные лица будут наказаны», — сообщил Васин.

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