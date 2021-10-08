Мадрид, , 13:55 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия и Турция не смогут стать «сверхдержавами». Такое мнение он высказал 8 октября в ходе своего выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы европейской дипломатии, в настоящее время в мире есть группа стран, пытающихся «извлечь выгоду» из разных ситуаций.

«Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют», — сказал он.

В то же время, Боррель уточнил, что Россия имеет для Европы «экстраординарную значимость» и добавил, что Евросоюзу в отношениях с ней «необходимо найти взвешенную позицию».

«Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям», — пояснил глава европейской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение властей Австралии отказаться от контракта на строительство 12 подлодок с французской компанией Naval Group на фоне заключения партнерства с США и Великобританией в области безопасности и обороны, является рациональным.