Сеул, 8 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал семь отечественных птицефабрик на общую сумму 25,1 млрд вон (~$21,2 млн) за ценовой сговор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Commons.wikimedia.org Куриная туша

По их словам, в период с июля 2011 года по июль 2017 года договорились зафиксировать цены на куриное мясо, используемого для приготовления корейского супа с женьшенем самгетан.

В комиссии также отметили, что данный ценовой сговор привел к росту цен на куриное мясо летом и падением цен в межсезонье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал 23 отечественные компании за ценовой сговор при реализации проектов по установке противопожарного оборудования.

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