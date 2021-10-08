София, 8 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. За последние 10 лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес в отношении официальной Софии 659 обвинительных приговоров. Об этом интервью софийскому изданию BGNES заявила заместитель министра юстиции страны Мария Павлова.

Espch.ru ЕСПЧ

По её словам, в результате болгарские власти выплатили истцам по приговорам ЕСПЧ в Страсбурге около 13 миллионов евро (6,7 миллионов евро).

«В рамках масштабного сотрудничества нашей страны с европейскими судебными структурами Болгария будет и в дальнейшем выполнять все взятые на себя обязательства и платить лицам, признанным пострадавшей стороной в делах против Болгарии», — пообещала, в частности, она.

Как подчеркнула М. Павлова, наиболее частыми поводами для обращения болгар в ЕСПЧ являются нарушение прав собственности, вмешательство государства в частную и семейную жизнь, а также преследование по политическим или идеологическим мотивам.

Согласно официальной информации, на данный момент своего рассмотрения в Страсбурге ожидают 494 жалобы болгарских граждан. Несмотря на то, что далеко не все упомянутые иски будут удовлетворены, эта цифра должна заставить судебные органы Болгарии работать оперативнее и эффективнее, уверены в Минюсте Болгарии.