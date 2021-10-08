Москва, 8 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Исполнитель и блогер Эльдар Джарахов выпустил новый трек и клип на него. О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 8 октября.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

https://www.instagram.com/p/CUvfgkgjLbD/

«Очень важная глава в моей жизни», — подписал публикакцию Джарахов. В клипе лирический герой блогера одинок и пытается найти вторую половину, однако у него это не получается.

Ранее Эльдар Джарахов выпустил клип совместно с рэпером Егором Кридом и блогером Бустером. Ролик был снят на песню под названием «Самый худший трек».