Самара, 8 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. 657 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 110 279 случаев заражения этой инфекцией. По области всего скончались 4067 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 19 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе 88 495 справились с вирусом, в том числе 338 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 октября в регионе за сутки выявили 644 носителя коронавируса.