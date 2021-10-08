Курск, 8 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Проблемы с доступностью сотовой связи с разными частями Курской области и соседних регионов будут решены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении Курской областной клинической больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Во время посещения медицинского учреждения врачи пожаловались ему на плохое покрытие отдельных территорий области сотовой связью, что осложняет вызов карет скорой помощи в некоторые населенные пункты.

«Немедленно дам поручение министру цифры Максуту Шадаеву и все необходимые действия будут сделаны, чтобы обеспечить связь. Это вопрос строительства вышек. Безусловно, должна работать связь», — сказал Мишустин.