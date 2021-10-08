Бразилиа, 8 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Движение безземельных сельских работников Бразилии выступило с акцией протеста против министра экономики страны Паулу Гедеша за его причастность к финансовому скандалу в рамках «досье Пандоры». Об этом пишет Prensa Latina.

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Перед штаб-квартирой министерства экономики в Бразилиа протестующие устроили театрализованное представление, осуждая Гедеша за хранение денег в налоговых гаванях, бросая на землю фальшивые доллары и еду.

На боковой стороне здания министерства было нанесено граффити с фразами «Гедеш в раю, а люди в аду» и «Гедеш наживается на голоде».

Согласно документам из «досье Пандоры», министр открыл свою офшорную компанию Dreadnoughts International на Виргинских островах в сентябре 2014 года. В последующие месяцы он внёс 9,54 млн долларов, что эквивалентно более чем 50 млн реалов по текущему обменному курсу.

В заявлении министерства экономики говорится, что участие высокопоставленного чиновника в оффшорной компании было задекларировано в казначействе.