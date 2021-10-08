Лондон, 8 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Великобритании представители системы здравоохранения предупреждают о существовании «реальной вероятности» того, что этой зимой в Соединённом Королевстве произойдёт всплеск заболеваемости гриппом. Об этом сообщает Sky News.

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Так, уровень госпитализаций и смертность от гриппа может быть более чем вдвое выше, чем обычно, что приведёт к 60 000 летальных исходов. Это станет следствием того, что в результате принятых властями для борьбы с пандемией коронавируса карантинных мер иммунитет жителей Британии к острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ) был ослаблен.

«В этом году у нас действительно повышенный риск заражения гриппом и COVID-19», — отметила заместитель руководителя программы вакцинации NHS Никки Канани.

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Отмечается, что в среднем за год в Великобритании от гриппа умирает 11 000 человек, хотя этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от циркулирующего штамма. В этом году британские медицинские власти опасаются, что смертность от гриппа может быть самой высокой со времен пандемии гонконгского гриппа (1968−1970 годы).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре заболеваемость коронавирусной инфекцией в Великобритании приблизилась к пиковым значениям июля и января 2021 года. Тогда в больницах Соединённого Королевства находилось более 8000 человек с диагностированным заболеванием COVID-19. Всего, по данным на 7 октября, общее число зафиксированных в Британии случаев COVID-19 превысило 8 млн.