Москва, , 13:47 — REGNUM Политики приходят и уходят, а Японии и России суждено при любых обстоятельствах выравнивать и улучшать политические и экономические отношения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Токио так и не набрались смелости перевернуть позорную для Японии страницу в истории Второй мировой войны. Территориальная тема никогда не станет пунктом в повестке переговоров России и Японии.

Риторика Токио неконструктивна и уже неинтересна Москве, свои фантазии по территориальным претензиям к России японские политики могут и дальше успешно озвучивать для внутренней аудитории.

Фумио Кисида, с 2012 по 2017 года возглавляя министром иностранных дел Японии в правительстве Синдзо Абэ. Кисида, так и не смог решить для страны восходящего солнца, уже оставшейся в истории проблему Южных Курил. Ничего нового не случится и в ближайшие десятилетия.

Беспочвенные территориальные претензии растянутся, очевидно, в проявлении внешней политики Японии на долгие десятилетия. Друзей-соседей у Японии нет, только армия США, безраздельно властвующая на японских островах почти 40 лет.

Прагматичный подход к ситуации демонстрирует бизнес. Сотрудничество России и Японии во внешнеэкономической сфере набирает обороты в сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности, транспорте и энергетике.

Почти 50% из всех прямых японских инвестиций приходятся на дальневосточные проекты. Япония сегодня переживает серьезный энергетический кризис, и взаимодействие с Россией поможет ей выйти из очень сложного положения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония не заключит с Россией мирного договора без решения территориального вопроса, заявил новый японский премьер-министр Фумио Кисида.

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