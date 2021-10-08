Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Петербуржцы приняли учения в международном аэропорту «Пулково» за чрезвычайное происшествие. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом.

Vk.com/spb_today_unreleased Учения в «Пулково» (цитата группы «ВК» Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург)

По сообщению очевидцев в социальных сетях, с территории аэропорта виден черный дым, а около стоящего самолета — много пожарной техники.

Как удалось выяснить ИА REGNUM, в «Пулково» четвертый день идут учения.

«Ничего страшного, идут учения. Сегодня завершающий день», — заверили в пресс-службе аэропорта.