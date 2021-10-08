Бишкек, 8 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. С начала года налоговая служба Киргизии собрала около 27 млрд 925 млн сомов (23 млрд 806 млн рублей) страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС сегодня, 8 октября.

Флаг Киргизии

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В ведомстве отмечают, что при этом налоговикам удалось перевыполнить план почти на 675 млн сомов (575 млн рублей) или почти на 2,5%.

По сравнению с январем — сентябрем 2020 года страховых взносов удалось собрать на 4 млрд 450 млн сомов (3 млрд 794 млн рублей) больше, то есть прирост поступлений составил около 19%.

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