Красноярск, 8 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Красноярске продолжают выяснять обстоятельства отравления учащихся в одной из школ города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обеды

Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в краевом управлении Роспотребнадзора, по результатам лабораторного исследования в пробах биологического материала от заболевших учеников школы № 56 обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

Роспотребнадзор продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске после отравления учащихся в школе № 56 возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 6−7 октября в медучреждения города обратились шесть учеников, посещавших школьную столовую. У детей были выявлены признаки кишечной инфекции, один ребёнок госпитализирован.

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Между тем, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установлен у 37 учащихся указанной школы.