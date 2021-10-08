8 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Правительство США должно сопротивляться призывам ястребов ввязаться в конфликт, в котором в котором Вашингтону нечего выигрывать, и тем более на стороне режима, который противоречит ценностям и интересам США.

Александр Белов, , 17:00 — REGNUM На фоне резкого обострения отношений между Ираном и Азербайджаном в Вашингтоне стали звучать голоса решительной поддержки Баку, а также призывы к тому, чтобы ту же позицию и заняли американские власти, пишет советник по внешней политике Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте Эльдар Мамедов в статье, вышедшей 8 октября в Responsible Statecraft.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, один из основных болельщиков Баку сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран даже опубликовал фотографию, на которой авторитарный азербайджанский лидер Ильхам Алиев стоит рядом с израильским беспилотником. Якобы фотография была сделана на границе с Ираном и должна была стать примером того, как администрация президента США Джо Байдена должна «поступить» с Тегераном.

Еще один так называемый эксперт Люк Коффи из консервативного Heritage Foundation набросал целое исследование, в котором призвал американские власти всячески уделить внимание Азербайджану как преграде не пути иранского влияния.

Таким заигрыванием с Баку занимаются не только аналитические центры. В частности, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, пойдя на странный шаг, заявил о «духе терпимости» постсоветской республики, указав на факт «сосуществования синагог и мечетей» в одной из азербайджанских деревень, в которой проживает еврейского большинство.

Ли Литценбергер Az.usembassy.gov

Дипломат, безусловно, пренебрег неудобной правдой, которая ставит крест на этом образе терпимого Баку, в частности, он позабыл о резкой антиармянской риторике государства, а также об уничтожении памятников армянской культуры на подконтрольных территориях. Более того, если критерием терпимости является сосуществование мечетей и синагог, посол может также указать на соседний Иран, где многие синагоги и церкви без проблем функционируют рядом с мечетями. Однако на фоне напряженности в отношениях с Ираном его послание, казалось, было направлено на то, чтобы поднять Азербайджану боевой дух, подчеркнув такие качества, как терпимость, которыми Иран якобы не обладает.

Однако встать на сторону Азербайджана в его конфликте с Ираном решительно не в интересах Соединенных Штатов. Азербайджан не является официальным союзником США. Вашингтон не брал на себя обязанности защищать республику. Кроме того, Баку не относится к кандидатам на вступление в НАТО, а выбранный им курс в нынешнем кризисе далеко не безупречен.

После успешного «освобождения» территорий, находившихся под армянской «оккупацией» в течение четверти века, Алиев, вместо того, чтобы заложить основу для примирения, стал выступать с еще большими претензиями на территории собственно Армении, включая ее столицу Ереван.

Сделанное при посредничестве Москвы трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от ноября 2020 года о прекращении боевых действий предусматривало возобновление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его эксклавом в Нахичевани, создавая сухопутный коридор через Армению до Турции. Баку, однако, подорвал перспективы такого развития событий, заявив, что полоса армянской земли, через которую должен был быть проложен этот коридор, была «исконными землями» Азербайджана, из-за чего появились опасения по поводу возможной ее аннексии. Такие опасения распространены не только в Ереване, но и в Тегеране, поскольку в случае захвата этих территорий Иран лишится границы с Арменией, тогда как на его на его северных границах появится «тюркский пояс».

На дороге Горис-Капан устанавливают табличку «добро пожаловать в Азербайджан»

К этому следует добавить открытое хвастовство Баку своими «стратегическими отношениями» с Израилем — заклятым врагом Ирана — и Турцией, региональным соперником Тегерана. Азербайджан имеет давние отношения с Израилем. Однако раньше, помня о недовольстве Тегерана, Баку старался не вызывать враждебность к своему южному соседу. Однако победа в Карабахской войне с помощью израильских беспилотников придала смелости Баку более хвастаться своими связями с Иерусалимом, создав новое ощущение неуязвимости по отношению к Тегерану.

В Иране подозревают, и не без оснований, что Азербайджан превратился в базу, с которой свои операции против исламской республики проводит израильская разведка. Баку также профинансировал вашингтонских «ученых», которые выдвинули идею развала Ирана посредством отрезания от него северных провинций, в которых проживает по большей части азербайджанское население. Кроме того, власти постсоветской республики пошли на притеснения и аресты иранских водителей, которые доставляют товары в Нагорный Карабах.

Ни от одной страны нельзя ожидать, что она будет пассивно наблюдать за такими недружественными шагами, идущими вразрез с ее национальными интересами. В Иране поняли, что сделанные навстречу Баку во время войны в Нагорном Карабахе шаги оценены не были. Поэтому когда Тегеран начал масштабные военные учения поблизости от азербайджанской границы, это стало вполне предсказуемой реакцией на пренебрежение со стороны Баку ключевыми интересами Ирана.

Хотя США, возможно, и не любят иранский режим, у них нет никаких обязательств поощрять бездумное поведение Баку.

Вашингтону следовало бы воздержаться от того, чтобы поддерживать Баку в этом конфликте, еще и потому, какой именно режим сложился в постсоветской республике. Так, Азербайджан постоянно занимает самые нижние строчки международных рейтингов в части политических свобод, гражданских прав и коррупции. Правозащитная организация Freedom House, в частности, относит эту страну в категорию «несвободных», а также отмечает, что коррупция в ней носит повсеместный характер, тогда как политическая оппозиция ослаблена благодаря многим годам преследований. Со своей стороны, Human Rights Watch указывает на то, что азербайджанское правительство «по-прежнему осуществляет жестокое преследование критиков и несогласных». Организация также опубликовала детальный отчет о притеснениях, жестоком обращении и пытках, которым военные республики подвергли армянских военнопленных.

Администрация американского президента Джо Байдена заявила о борьбе с коррупцией как об одной из своих важнейших задач. И в этом плане успеху Азербайджана удручают. Он занимает 129 место из 180 в Глобальном индексе восприятия коррупции. Президент республики и его окружение неоднократно становились фигурантами международных коррупционных скандалов, в частности, они упоминались в Панамских документах, а также в Архиве Пандоры.

Ильхам Алиев President.az

Более того, в то время как азербайджанские дипломаты и лоббисты в Вашингтоне делают все возможное, чтобы представить страну как верного союзника Запада, в действительности все иначе. Алиев прекратил присутствие в Азербайджане всех крупных американских организаций в стране, таких как финансируемое конгрессом США «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), Совет по международным исследованиям и обменам, Международный республиканский институт (нежелательная в России организация), Национальный демократический институт и финансируемый Соросом фонд Открытое общество (нежелательная в России организация).

Связанные с правительством СМИ регулярно разжигают антиамериканские теории заговора, в последнее время предупреждая азербайджанскую общественность о некоторых гнусных планах, вынашиваемых в Вашингтоне по нападению на Азербайджан. Между тем Алиев установил тесные отношения с Владимиром Путиным, основанные, среди прочего, на общей неприязни к более глубокому вмешательству Запада в Кавказ.

Правительство США должно сопротивляться призывам ястребов ввязаться в конфликт, в котором в котором Вашингтону нечего выигрывать, и тем более на стороне режима, который противоречит ценностям и интересам США. Несмотря на лоббистские усилия союзников Азербайджана в Вашингтоне, Конгресс также должен старательно избегать любых действий, которые могут способствовать дальнейшему разжиганию конфликта на Южном Кавказе.