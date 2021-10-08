Чебоксары, 8 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ближайшие годы планируют построить многофункциональный спорткомплекс, где будут базироваться все виды единоборств, развивающиеся в Чувашии. Об этом накануне заявил министр физической культуры и спорта республики Василий Петров.

Николай Рерих. Единоборство Мстислава с Редедей

С его слов, идея создания в Чувашии Дворца единоборств появилась давно, но сейчас как никогда стала актуальной. Большинство федераций в последние годы показывают высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, отметил глава ведомства.

«В популяризации любого вида спорта огромное значение имеет проведение масштабных соревнований, и такие предложения от всероссийских федераций постоянно поступают. Однако вынуждены признать, что в республике не хватает спортивных сооружений, где можно было бы проводить масштабные соревнования по единоборствам, которые традиционно собирают большое количество как участников, так и болельщиков», — подчеркнул Петров.

Как заявил министр, первый шаг на пути к реализации проекта уже сделан. Достигнута договоренность с АО «Специализированный застройщик «Иско-Ч» в рамках заключенного соглашения о выделении на безвозмездной основе земельного участка в микрорайоне «Новый город». Также компания готова взять на себя обязательства по разработке проекта будущего Дворца единоборств, заметил глава министерства.

Планируется, что спортобъект будет состоять из нескольких специализированных тренировочных залов, а также большого многофункционального зала с трибунами для зрителей на 3 тыс. посадочных мест и подземной стоянкой. Разработкой проекта займется один из ведущих архитекторов Казани, имеющий богатый опыт проектирования спортивных объектов Всемирной Универсиады — 2013, резюмировал Петров.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии при спортивной школе олимпийского резерва № 4, которая является крупнейшей в республике, строится спортивно-оздоровительный комплекс. Он возводится рядом с ледовым дворцом в Новочебоксарске.

Читайте также: Компрессорную станцию в Чувашии превратили в спортивный комплекс

Читайте также: В театры и кинозалы Чувашии будут пускать по QR-коду

Читайте также: Более 40 чувашских спортсменов будут получать стипендию главы республики