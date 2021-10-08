Гавана, 8 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Генерал армии Кубы Рауль Кастро поздравил Университет медицинских наук Революционных вооруженных сил страны с 40-летием со дня основания. Об этом пишет Prensa Latina.

Presidencia de El Salvador Рауль Кастро

В письме Рауль Кастро напомнил, что этот центр высшего образования выпустил специалистов с высоким политическим, идеологическим, техническим и научным уровнем. По его словам, выпускники вуза гарантируют медицинскую поддержку больниц и воинских частей, а также выполнение важных международных миссий и сотрудничество в десятках стран.

Он особо отметил работу профессоров и студентов в борьбе с пандемией COVID-19 на острове, их полную самоотдачу в военных госпиталях, изоляционных центрах и подразделениях вооружённых сил, а также выполнение всех возложенных на них задач в области здравоохранения и страхования.

Университет готовит специалистов в области медицины, стоматологии и медицинских технологий, а также предлагает последипломное образование.