Москва, 8 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Владельцам байков в Москве стоит перейти на так называемый «осенний» режим езды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мотоцикле

Отмечается, что летний сезон завершился, а это означает, что ночью и утром возможно обледенение дорожного покрытия. В связи с этим мотоциклистов призывают быть крайне осторожными на дороге.

«Соблюдайте нормы дорожной безопасности, переходите на «осенний» режим передвижения, снижайте скорость и будьте предельно осторожны при совершении манёвров», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в Москве с начала текущего года произошло 580 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых погибли 29 человек.

Напомним, в Москве на начало июля 2021 года было зарегистрировано 88 тыс. мотоциклов — 3,9% от их общего количества в России.

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