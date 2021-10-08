Москва, 8 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) представила альбом под названием Vinyl 2. О выходе пластинки она сообщила в личном Instagram-аккаунте 8 октября.

Скриншот с YouTube Zivert (Юлия Зиверт)

https://www.instagram.com/p/CUveKs7MeNL/

В состав-трек листа альбома вошли 11 композиций. Шесть из них были выпущены ранее — это песни Cry, «Рокки», Del Mar, «ЯТЛ», «Тебе» и «Многоточие».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Юлия Зиверт представила свой дебютный альбом. Он называется Vinyl 1.