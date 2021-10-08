Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области жителю Орска, который помогал задержать фигуранта громкого уголовного дела, вернули автомобиль. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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В ведомстве подчеркнули, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина оперативно приняты меры к возврату и ремонту автомобиля, изъятого в ходе расследования уголовного дела в отношении Александра Л., обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях: убийстве трех девушек, поджоге квартиры и угоне автомобиля.

Фигурант резонансного дела о тройном убийстве задержан в Орске при попытке угнать машину. Помощь в поимке злоумышленника оказали трое горожан. Впоследствии они посетовали, что об их помощи забыли, а парень остался без машины, которую изъяли в качестве улики, и без заработка, поскольку работал таксистом.

«В настоящее время все необходимые следственные и процессуальные мероприятия с автомобилем выполнены. Транспортное средство возвращено владельцу на ответственное хранение. Следственным управлением СК России по Оренбургской области организован вывоз автомобиля к месту его дальнейшего ремонта, потерпевшему будет оказано содействие в компенсации понесенных расходов», — сказали в СУ СКР по Оренбуржью.