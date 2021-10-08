Вашингтон, 8 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. На базу на острове Гуам, которая находится в западной части Тихого океана, прибыла атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, ранее столкнувшаяся с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе и получившая повреждение. Об этом 8 октября сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя американских ВМС.

U.S. Navy Подводная лодка USS Connecticut ВМС США

По словам представителя, в результате инцидента передняя часть подлодки была повреждена и «будет проведено полное расследование» произошедшего.

При этом, как отмечает телекомпания, военные не стали раскрывать подробности инцидента с субмариной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты должны опубликовать детали инцидента с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut, произошедшего в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отметим, 2 октября атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) ВМС США в международных водах в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом. В результате случившегося 11 подводников получили травмы.