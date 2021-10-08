Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжают поощрять участников прививочной кампании. За COVID-прививку дарят бензин, зерно и бесплатный шиномонтаж.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Лотерея состоялась в Усть-Донецке. Участники вакцинации, посетившие один из прививочных пунктов, смогли получить 50 литров бензина, полтонны зерна, сертификат на шиномонтаж. Были разыграны и другие подарки.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года подарки за участие в вакцинации от COVID-19 могли получить батайчане. Им предлагались разовое посещение городского бассейна, скидка на лекарства, бесплатный билет в кинотеатр.