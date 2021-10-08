Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM В Мариинском дворце Санкт-Петербурга, где размещается Законодательное собрание города, 8 октября состоялась торжественная церемония внесения на рассмотрение парламентариев законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 — 2024 годов». Проект вносится в электронном виде, его «вес» составил 90 Гб. Об этом 8 октября сообщил председатель Заксобрания Петербурга Алексаднр Бельский.

Мариинский дворец Assembly.spb.ru

В шутливой форме он выразил надежду, что объем документа комитет финансов Санкт-Петербурга не «подогнал под свое 90-летие». На что глава ведомства Алексей Корабельников ответил, что «так совпало». Законопроект о бюджете-2022 будет вынесен на обсуждение депутатов 27 октября, тогда же состоятся его первые чтения.

«Состоялось одно из самых важных событий в новом созыве Законодательного собрания Петербурга. Мы входим в достаточно серьезный, жесткий режим работы. Я уверен, что все депутаты включатся, и мы примем бюджет, чтобы город смог динамично развиваться», — заметил Александр Бельский.

Он уточнил, что парламентарии не забудут о социальной нагрузке бюджета — образование, строительство, борьба с пандемией.

«Мы четко понимаем, что должны удержаться в рамках и не дать ощутить людям большого роста цен на тарифы. В целом, нам кажется, что мы сейчас подходим к достаточно сбалансированному бюджету. А дальше мы с депутатами будем смотреть, как и какие корректировки нам еще придется внести», — подытожил глава ЗакСа.

Отметим, согласно проекту, доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составит в 2022 году 874,3 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, в 2024 году — 1033,4 млрд рублей, впервые в истории превысив рубеж в 1 трлн рублей. Основной источник дохода бюджета — налог на доходы физических лиц. В 2022 году его поступление запланировано на уровне 363,2 млрд рублей или 41,5% доходов, с темпом роста 108,6%. Налог на прибыль организаций составит 269 млрд рублей, или 31% доходов, темп роста в 2022 году — 124,9%.

Расходы бюджета Санкт-Петербурга составят: в 2022 году — 918,1 млрд рублей, в 2023 году — 1006,7 млрд рублей, в 2024 году — 1063,6 млрд рублей. Расходы сформированы на основе 18 городских государственных программ. Программные расходы составят 846,8 млрд рублей или 92% расходов бюджета.

В 2022 году дефицит бюджета составит 43,8 млрд рублей или 5,2% собственных доходов бюджета, в 2023 году — 46,5 млрд рублей или 5%, в 2024 году — 30,2 млрд рублей или 3% от собственных доходов казны Петербурга.

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