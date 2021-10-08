Тирана, 8 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Албании чрезвычайное положение из-за проблем в снабжении электричеством. Об этом заявил 8 октября премьер-министр Албании Эди Рама после внеочередного заседания Совета министров.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Рама отметил, что 9 октября официально будет опубликован план преодоления кризиса, направленный на поддержку всех граждан и всех слоев общества.

«У нас диктаторский рост стоимости электроэнергии на мировом рынке. Это решение даст государству возможность использовать финансовые или административные инструменты для санирования ситуации», — процитировал портал «Албаниан пост» слова Рамы.

Премьер Албании добавил, что кризис, по оценкам экспертов, мог бы продолжится до середины 2022 года, но даже это не значит, что и тогда он закончится. Поэтому задача албанского правительства — защитить своих потребителей, отметил Рама.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что в контексте надвигающегося энергетического кризиса намерен обсудить цену газа для его страны с президентом России Владимиром Путиным.