Курск, 8 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Инфекционный корпус Курской областной клинической больницы будет открыт до конца 2021 года. Соответствующее поручение 8 октября дал премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении медицинского учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Спасибо вам, хочу всех вас поблагодарить, врачей за непростую работу в период пандемии. Больница обслуживает много пациентов. Конечно, сказать самые добрые слова врачам, которые выполняют свой долг независимо от ситуации», — обратился председатель правительства РФ к медицинскому персоналу организации.

Также он пообещал дать поручения обеспечить медучреждение современным медицинским оборудованием и технологиями, о чем во время встречи его просили врачи. После этого премьер-министр затронул тему строительства нового инфекционного корпуса областной больницы.

«Мы осмотрели внимательно строящийся корпус, он в очень хорошем состоянии в плане строительной готовности. Мы договорились что выделим дополнительно 1 млрд 380 млн рублей, чтобы уже в декабре его запустить. У вас уже образуется целый кластер больниц. Это позволит реализовать все медицинские услуги для жителей», — сказал Мишустин.