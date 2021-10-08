Таллин, 8 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. С 11 по 17 октября нынешнего года в Эстонии пройдут местные выборы, в центре внимания которых — итоги голосования в Таллине. Об этом сообщил портал Таллинской мэрии, напомнивший, кто из горожан имеет право участвовать в них.

Diego Delso Таллин

Так, проголосовать на выборах в Таллинское городское собрание могут помимо граждан Эстонии граждане стран Европейского союза, а также живущие в стране на основании долговременного вида на жительство обладатели серых паспортов (неграждане), а также живущие в Эстонии на основании долговременного вида на жительство граждане третьих государств — Российской Федерации, Украины, Белоруссии и так далее.

Кроме того, в местных выборах могу голосовать, но не быть представленными в органах власти, достигшие 16-летнего возраста проживающие в Таллине граждане Эстонии и Европейского союза.

Сообщается, что в период с 11 по 16 октября 2021 года будет проходить предварительное голосование, основной день выборов назначен на воскресенье, 17 октября.