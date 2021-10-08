Красноярск, 8 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания в средней школе № 56. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») возбуждено по результатам процессуальной проверки.

Питание учащихся в школе № 56 организовано в рамках договора, заключённого между подрядной и субподрядной организациями. По версии следствия, с 6 по 7 октября в медучреждения Красноярска обратились шесть детей, обучающихся в разных классах. Все они посещали школьную столовую.

По результатам обследования у них выявили признаки кишечной инфекции. Один ребёнок госпитализирован. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, как ранее сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» выставлен 37 учащимся школы № 56.