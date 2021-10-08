Кабул, , 13:41 — REGNUM Доктор Шакир Джалали назначен главой Национального банка Афганистана. Об этом представитель новой власти, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид написал 8 октября в Twitter.

Кабул (сс) Masoud Akbari

Он отметил, что у Джалали есть «докторская степень в области исламского банкинга».

Новый руководитель национального банка уже приступил к выполнению своих обязанностей, отмечало агентство Bakhtar.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, объявило состав временного правительства.

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