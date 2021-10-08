Уфа, 8 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Реставрацию памятника Салавату Юлаеву в Уфе намерены проводить рядом с постаментом. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Сообщается, что в ходе ремонта памятника Салавату Юлаеву будут благоустроены и отремонтированы также его основание, смотровые площадки, склоны и ограждения. Скульптуру планируют окрасить в сланцево-серый цвет.

«Отдельно стоит отметить, что, несмотря на демонтаж памятника, никуда увозить его не будут, а установят справа от постамента. Реставрация будет проводиться здесь же, на территории площади», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что уже получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в Санкт-Петербурге и согласовано Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии. Сейчас готовится необходимый пакет документов для проверки достоверности определения сметной стоимости.

Ранее сообщалось о том, что монумент был установлен в Уфе более полувека назад и нуждается в обновлении. Архитектурный облик планируют оставить без изменений.