Ташкент, 8 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Вкладывать в понятие многовекторность некое негативное содержание не совсем разумно, в сегодняшнем взаимосвязанном и взаимозависимом мире едва ли можно найти страну, которая не хотела бы проводить результативную многовекторную политику. Об этом заявил министр иностранных дела Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью журналисту газеты «Правда Востока».

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«Само понятие многополярного мира, к которому все стремятся, предполагает многовекторность международного сотрудничества для всех», — отметил Камилов

Он указал, что сформированный комплекс основных принципов и приоритетов внешней политики Узбекистана направлен на обеспечение суверенитета и свободы действий на международной арене.

«Ключевым является принцип многосоставной системы стратегического партнерства со всеми крупными участниками мировой политики, позволяющий развивать сотрудничество одновременно с несколькими основными партнерами, не теряя независимости и продвигая национальные интересы», — подчеркнул министр.

Как показывают результаты, отметил он, данный принцип вполне оправдал себя на практике и актуален на современном этапе.

«К настоящему времени Узбекистан наладил сбалансированную совокупность отношений с ведущими государствами мира, странами региона и международными организациями, поддерживая геополитическое равновесие и обеспечивая диверсификацию торгово-экономических связей», — сообщил глава МИД страны.

Он сообщил, что в настоящее время Узбекистан поддерживает равноправные отношения более чем со 135 государствами мира, осуществляются взаимовыгодные торгово-экономические связи более чем со 120 странами, страна представлена оптимальным дипломатическим присутствием за рубежом в форме 55 посольств, консульских учреждений и постоянных представительств при международных организациях.