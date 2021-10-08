Лондон, 8 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, сообщает 8 октября The Times со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Хотя «Северный поток — 2» не будет напрямую влиять на энергетическую безопасность Соединенного Королевства, серьезные последствия возможны для стран Центральной и Восточной Европы», — сказал он.

Он добавил, что некоторые европейские страны полностью или почти полностью зависят от российского газа, что «вызывает серьезное беспокойство по поводу энергетической безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на газ стремительно растут в Европе по целому ряду причин, и только непрофессионалы могут видеть в этом влияние России.

По его словам, энергетический кризис наступил, когда по времени совпали несколько факторов. Никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет и быть не может.