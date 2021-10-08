Лондон оценил влияние СП-2 на энергетическую безопасность Британии
Лондон, 8 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, сообщает 8 октября The Times со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Он добавил, что некоторые европейские страны полностью или почти полностью зависят от российского газа, что «вызывает серьезное беспокойство по поводу энергетической безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на газ стремительно растут в Европе по целому ряду причин, и только непрофессионалы могут видеть в этом влияние России.
По его словам, энергетический кризис наступил, когда по времени совпали несколько факторов. Никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет и быть не может.