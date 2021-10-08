Сеул, 8 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует принять активные меры для сдерживания инфляции в связи с опасениями по поводу более быстрого роста индекса потребительских цен в следующем месяце. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление первого заместитель министра стратегии и финансов страны Ли Ок Вона.

Pixabay.com Инфляция

Данное заявление он сделал 8 октября в ходе заседания правительства.

По словам представителя министерства финансов, в октябре индекс потребительских цен вырастет более чем на 2,5%, в основном из-за эффекта низкой базы 2020 года, когда рост инфляции составил лишь 0,1%.

«Необходимо предпринять более активные меры для стабилизации цен, поскольку в четвёртом квартале, помимо базового эффекта, неопределённость остаётся высокой из-за роста цен на нефть, сбоев в глобальной цепочке поставок и глобальных инфляционных рисков», — сказал Ли Ок Вон.