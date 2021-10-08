Лондон, 8 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Британская актриса Клер Фой исполнит главную роль в сериале «Машина судного дня» о компании Facebook. Об этом 8 октября пишет издание «Афиша Daily».

Кадр из сериала «Корона» Клер Фой

По данным издания, актриса сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Добавим, что в сериале будет рассказана история о политических и социальных ловушках, которые пытается преодолеть Facebook на своем пути к росту. Шоу основано на книге «Внутри Facebook. Голая правда» журналисток Ширы Френкель и Сесилии Кэнг.

ИА REGNUM напоминает, что Клер Фой сыграла в сериале «Корона». Она исполнила роль королевы Елизаветы II, за которую получила две премии «Эмми».