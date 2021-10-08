Ташкент, 8 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Будучи реалистом, приходится констатировать, что соперничество ведущих государств продолжается в глобальном масштабе, и их геополитическая конкуренция принимает отчетливые и порой довольно жесткие формы. Об этом заявил министр иностранных дела Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью журналисту газеты «Правда Востока».

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«Безусловно, последствия скрытого и иногда бескомпромиссного противостояния между отдельными глобальными «игроками» дают о себе знать в разных регионах мира, в том числе и в Центральной Азии», — отметил Камилов.

Он также подчеркнул, что Туркестан «исторически являлся и в силу ряда известных обстоятельств остается местом притяжения геополитических интересов и неафишируемых притязаний крупных государств».

»И это теоретически может послужить причиной роста напряженности в регионе, если страны Центральной Азии не будут предпринимать необходимые шаги по дальнейшему укреплению своего суверенитета и государственной независимости, обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также созданию позитивной политической атмосферы в регионе и вокруг него», — сказал Камилов.