Киев, 8 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Уже с конца 2021 года Украина получит возможность отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе. Такую возможность Киеву даст запуск спутника «Сич-2−30», который запланирован на декабрь в рамках космической программы. Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

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«Подготовка идёт по плану, проведена большая часть наземной отработки, — подчеркнул в интервью РБК-Украина Тафтай. — По плану запуск должен быть в декабре, и я думаю, что он именно в этом месяце и состоится».

Глава Госкосмоса отметил, что спутник позволит отслеживать перемещение артиллерийских установок ополченцев в Донбассе.

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«Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника «Сич» для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается», — пояснил глава агентства.

По его словам, такой же принцип работы и с кораблями. В общей сложности, как добавил Тафтай, в рамках космической программы планируется запустить семь спутников: «Сич-2−30» и ещё шесть спутников дистанционного зондирования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести космический аппарат дистанционного зондирования земли Сич 2−30 (2−1) на орбиту до конца 2021 года. Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, запустить спутник именно в текущем году важно, поскольку это год 30-летия независимости Украины.