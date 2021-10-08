Джакарта, 8 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что саммит G20 следует использовать для демонстрации способности Индонезии контролировать пандемию, сообщает Kompas.

G20.org G20. флаги

«Как хозяева, мы хотим показать лучшее, и я считаю, что Бали имеет репутацию и опыт в организации международных мероприятий», — заявил глава государства.

Местное правительство, центральное правительство и народ Бали будут продолжать совместно контролировать коронавирус.

«И сегодня утром я получил сообщение о том, что 98% жителей Бали получили первую дозу вакцины, а 79% прошли полную вакцинацию», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отбыл с рабочим визитом в провинцию Бали, чтобы своими глазами увидеть место проведения саммита G20.