Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте от 61 года до 90 лет и шестеро мужчин в возрасте от 39 до 90 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 7 041 пациент.