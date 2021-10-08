Петрозаводск, 8 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 256 носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на шесть человек меньше, чем днем ранее. Об этом 8 октября сообщили в региональном оперативном штабе. Из новых зараженных только три человека были вакцинированы от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Состояние четырех человек, которые накануне получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, врачи уже оценивают как тяжелое. На данный момент в стационарах республики, где развернуты ковидные койки, находятся 900 пациентов, из них 48 — тяжелых, в том числе двое вакцинированных. Состояние четырех больных медики оценивают как крайне тяжелое, двое подключены к аппарату ИВЛ.

«Доля свободных коек для лечения пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией в Карелии составляет 15,6%», — сообщили в оперштабе, отметив, что накануне этот показатель был на уровне 13,2%.

Всего с начала пандемии в Республике Карелия коронавирусной инфекцией заразились 67 836 жителей, из них 7403 ребенка. Выздоровели 64 432 человека, в том числе 7018 детей. За истекшие сутки в регионе также по выздоровлению были выписаны 239 пациентов, в том числе 40 несовершеннолетних. Умерло 899 заболевших COVID-19. За 7 октября было зарегистрировано четыре летальных исхода.