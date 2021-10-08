Москва, 8 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В рамках Международного форума электронной коммерции и ритейла в Москве был представлен электрический трицикл «Форвард». Об этом сообщает Autonews.

Autonews Трицикл «Форвард»

Модель предназначена для транспортировки малогабаритных грузов. Созданием трицикла занималась нижегородская компания «Форвард», которая занимается в основном переоборудованием автомобилей на базе ГАЗ.

На форуме был представлен электрический «Форвард», созданный для «Почты России». При этом, по словам представителей компании, создатель трицикла пока не вел переговоров с «Почтой России» о поставках модели. Отмечается, что трицикл может быть использован для работы курьерских служб.

Стоимость заднеприводного трицикла составляет около 600 тыс. рублей. Грузоподъемность модели — 90 кг.

Запас хода новинки равен 40 км. Его можно увеличить до 80 км за счет установки дополнительного блока аккумуляторов. Максимальная скорость модели составляет 30 км/ч.

Ранее в США было запущено производство канадского трицикла ElectraMeccanica Solo. Он будет выпускаться на заводе в городе Меса (штат Аризона).

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