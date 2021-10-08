Курган, 8 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 8 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 159 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 8 октября 2021 года выявлено 34 685 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 8 октября вылечились 31 223 человека, скончался 736 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).