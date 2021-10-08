Ташкент, 8 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов рассказал о планах во время председательства республики в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), которое страна приняла в 2021 году.

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«В настоящее время мы взялись за почетную и весьма ответственную миссию в ШОС, ведь речь идет о председательстве в организации, зона ответственности которой охватывает обширное пространство — почти 60% территории Евразии от Арктики до Индийского океана, от китайского Ляньюньгана до российского Калининграда — с общим населением, достигающим почти 44% от общемирового», — отметил Камилов.

По его словам, в 2022 году в ШОС под председательством Узбекистана планируется более 80 мероприятий международного характера.

«Для реализации такой амбициозной задачи мы разработали специальную «дорожную карту» и концепцию нашего председательства. В ней мы учли опыт председательства нашей страны в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах, а также нынешние реалии. Нет сомнений в том, что все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в ШОС будут проведены на самом высоком уровне», — подчеркнул министр.

Он указал, что Узбекистан в рамках участия в деятельности международных структур, в том числе ШОС, активно продвигает практические инициативы, нацеленные на результативное развитие взаимовыгодного сотрудничества между государствами­партнерами и одновременно реализацию важных внутренних преобразований.

«К их числу относятся устойчивый экономический прогресс, увеличение притока иностранных инвестиций и экспорта национальных товаров и услуг, модернизация транспортной инфраструктуры, а также совершенствование правовой базы и механизмов защиты прав соотечественников за рубежом», — указал Камилов.

Он подчеркнул, что очередной саммит ШОС в Узбекистане — это хорошая возможность для продвижения обеспечения интересов государства и народа, достижения целей по дальнейшему укреплению роли и значения организации, возможность по-новому и полноценно реализовать ее потенциал.