Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Санкт-Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и пневмонией, в настоящее время находятся 6083 человека, сообщили 8 октября в городском оперштабе. Это на 187 человек больше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница Петербурга, лечащая COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За последние сутки в городе госпитализировано 443 пациента (505 было сутками ранее), выписано из стационаров 455 человек (440 — сутками ранее). В реанимации находятся 562 пациента (ранее — 561), в том числе 257 человек подключены к аппаратам ИВЛ (было 254).

В Петербурге на 8 октября свободны 27,67% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего развернуто 7906 таких коек, за сутки их стало больше на 400 коек.

Читайте также: В Петербурге разворачивают новые ковидные койки в Александровской больнице

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сейчас находится 28 548 человек, это на 848 человек больше, чем было в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,95 единицы (по нормативу Роспотребнадзора). Этот показатель демонстрирует, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2501 новый случай заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончался 61 человек. Выписаны по выздоровлению 2022 человека.