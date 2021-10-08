Красноярск, 8 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют сильный ветер в Красноярске.

76.mchs.gov.ru Ветер

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 9 октября в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра.

Ночью порывы ветра достигнут 15−18 м/с, днём — 15−20 м/с, местами до 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 9−10 октября прогнозируют значительное похолодание.

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