Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 523 новых носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 октября. Это на восемь случаев заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили 190 жителей Ростова-на-Дону, 14 шахтинцев, 12 азовчан. В Таганроге и Миллеровском районах подтверждено по 11 случаев заражения. Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, 21% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 142 712. Выписаны с выздоровлением 122 687 пациентов.