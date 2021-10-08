Сыктывкар, 8 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Коми за сутки коронавирус выявили у 268 человек, 86 из них — жители республиканской столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 7 октября в республике скончались четыре пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов среди ковид-пациентов выросло до 1820.

Напомним, в Коми от ковида умер вакцинированный пациент. Ему был 81 год.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 27 246 случаев COVID-19.