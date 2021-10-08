Вашингтон, 8 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Американский актёр Вуди Харрельсон ударил фотографа в Вашингтоне (США). Об этом 8 октября пишет издание The Sun.

Вуди Харрельсон

По данным СМИ, потасовка началась после того, как Харрельсон попросил фотографа перестать снимать его вместе с одной из дочерей. Согласно полицейскому отчёту, мужчина, делавший снимки, «набросился» на актёра и «схватил его за шею». Как отмечает полиция, мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что Вуди Харрельсон является отцом трёх дочерей. Однако неизвестно, какая именно из его наследниц находилась рядом с ним во время драки.