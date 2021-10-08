Воронеж, 8 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Количество пострадавших при столкновении школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области увеличилось до восьми. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Таловском районе возросло до восьми», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что на момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, включая шестерых детей в возрасте от 7 до 14 лет, и водитель автобуса. Все они пострадали в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Воронежской области в результате столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком пострадали семь человек, шесть из которых — дети.